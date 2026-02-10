Analisi Tecnica: indice DAX del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Apprezzabile rialzo per il principale indice di Francoforte, in guadagno dell'1,19% sui valori precedenti.
Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.189,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.665,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25.713,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)