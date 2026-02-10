Milano 11:45
46.756 -0,14%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:45
10.348 -0,37%
Francoforte 11:45
25.007 -0,03%

Analisi Tecnica: indice DAX del 9/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Apprezzabile rialzo per il principale indice di Francoforte, in guadagno dell'1,19% sui valori precedenti.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.189,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.665,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25.713,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
