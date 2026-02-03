BCG Italia estende a 12 settimane di congedo retribuito per i secondary parent

(Teleborsa) -annunciache estende in modo significativo le tutele per la genitorialità, intervenendo su uno dei nodi più sensibili del lavoro qualificato in Italia: la continuità dei percorsi professionali nei momenti di transizione personale. A partire da gennaio 2026,con piena tutela dei tempi di carriera.L’estensione, si inserisce in un percorso aziendale consolidato di grande attenzione alla parità di genere consentendo a BCG di allinearsi ai Paesi europei più avanzati in tal senso e superando il sistema normativo nazionale. La. In questo scenario, la policy introduce un elemento di stabilità che permette ai neo-genitori di dedicarsi a questo delicato momento della propria vita, senza il timore che ciò possa formalmente minare il proprio percorso di carriera.La direzione della nuova policy è chiara:. In questo senso, non si limita a estendere un diritto, ma interviene sulla cultura organizzativa, riducendo disparità percepite e reali tra uomini e donne. Iniziative di questo tipo, causa di uscita dal mercato del lavoro qualificato. La possibilità di distribuire in modo più equilibrato il tempo di cura tra entrambi i genitori, indipendentemente dal genere, ha effetti diretti sulla partecipazione al lavoro, sulla tenuta dei percorsi di carriera e sulla capacità delle organizzazioni di trattenere competenze ad alto valore."Per il settore della consulenza strategica, tradizionalmente caratterizzato da ritmi intensi e da un forte investimento personale, questa nuova policy rappresenta un segnale di riposizionamento culturale", commenta– "Rendere strutturale la tutela della genitorialità significa riconoscere che la sostenibilità delle performance passa anche dalla capacità di gestire le transizioni di vita senza interrompere traiettorie di crescita, motivazione e responsabilità. Non si tratta di flessibilità informale o soluzioni ad hoc, ma di regole chiare che riducono l’ambiguità organizzativa e rafforzano il patto tra impresa e professionisti".Tra le misure già previste in BCG, come ad esempio i programmi di peer support e i piani di reinserimento con mentoring, oltre a diverse opzioni di flessibilità. A queste si aggiungono il Kids Camp, che accoglie in ufficio i bambini dai 3 agli 11 anni per 3 settimane nel periodo estivo, con un programma educativo dedicato; e i recenti interventi sugli spazi di lavoro ora dedicati ai genitori con bambini (3-10 anni) e allestiti anche per l’allattamento, per poter lavorare in un ambiente ricreativo e sicuro per i propri figli, con l’obiettivo di ridurre le frizioni quotidiane che spesso incidono sulla qualità del rientro al lavoro.La nuova parental policy si inserisce in questo percorso comecapace di sostenere ambizione professionale e scelte di vita, senza costringerle in un equilibrio precario.