Finanza
Ena, presidente Cinzia Tarabella nominata investor relator a interim
(Teleborsa) - Ena (precedentemente SIF Italia), società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, rimanendo la responsabile della funzione di Investor Relations motivatamente in congedo fino al prossimo autunno, il CdA, al fine di assicurare piena continuità alla funzione di Investor Relations, con il regolare presidio dei rapporti con il mercato, gli investitori e gli stakeholder istituzionali, ha deliberato di nominare la presidente Cinzia Tarabella quale Investor Relator a interim, con efficacia a decorrere dall'inizio del periodo di assenza di Reichhalter dal 1 marzo 2026 e fino al rientro della stessa. La nomina ha carattere temporaneo e non comporta modifiche all'assetto organizzativo e alle deleghe in essere.
