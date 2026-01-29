Ena, presidente Cinzia Tarabella nominata investor relator a interim

(Teleborsa) - Ena
(precedentemente SIF Italia), società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, rimanendo la responsabile della funzione di Investor Relations motivatamente in congedo fino al prossimo autunno
, il CdA, al fine di assicurare piena continuità alla funzione di Investor Relations, con il regolare presidio dei rapporti con il mercato, gli investitori e gli stakeholder istituzionali, ha deliberato di nominare la presidente Cinzia Tarabella quale Investor Relator a interim
, con efficacia a decorrere dall'inizio del periodo di assenza di Reichhalter dal 1 marzo 2026 e fino al rientro della stessa. La nomina ha carattere temporaneo e non comporta modifiche all'assetto organizzativo e alle deleghe in essere.