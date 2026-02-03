Milano 11:38
46.445 +0,96%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:38
10.326 -0,15%
Francoforte 11:38
24.892 +0,38%

Francoforte: scambi negativi per Merck KGaA

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia farmaceutica tedesca, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Merck KGaA rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società chimico-farmaceutica. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 124,9 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 123,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 122,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
