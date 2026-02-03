Francoforte: scambi negativi per Merck KGaA

compagnia farmaceutica tedesca

Merck KGaA

DAX

società chimico-farmaceutica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 124,9 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 123,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 122,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)