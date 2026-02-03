Francoforte: scambi negativi per Merck KGaA

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia farmaceutica tedesca
, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Merck KGaA
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società chimico-farmaceutica
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 124,9 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 123,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 122,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)