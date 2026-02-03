Male EPAM Systems sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate
, che passa di mano in perdita del 13,40%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EPAM Systems
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di EPAM Systems
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 173,9 USD con tetto rappresentato dall'area 198,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 165,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)