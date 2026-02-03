Male EPAM Systems sul mercato azionario di New York

società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate

S&P-500

EPAM Systems

EPAM Systems

(Teleborsa) - Ribasso per la, che passa di mano in perdita del 13,40%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 173,9 USD con tetto rappresentato dall'area 198,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 165,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)