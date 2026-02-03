Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:02
25.185 -2,15%
Dow Jones 21:02
49.040 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Male EPAM Systems sul mercato azionario di New York

Male EPAM Systems sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate, che passa di mano in perdita del 13,40%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EPAM Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di EPAM Systems suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 173,9 USD con tetto rappresentato dall'area 198,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 165,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
