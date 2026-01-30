Milano
16:38
45.548
+1,05%
Nasdaq
16:38
25.733
-0,58%
Dow Jones
16:38
48.854
-0,44%
Londra
16:38
10.213
+0,40%
Francoforte
16:37
24.562
+1,04%
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 16.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Male KLA-Tencor sul mercato azionario di New York
Male KLA-Tencor sul mercato azionario di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
30 gennaio 2026 - 16.10
Ribasso per la
compagnia tecnologica americana
, che tratta in perdita del 9,15% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Male KLA-Tencor sul mercato azionario di New York
In evidenza KLA-Tencor sul listino di New York
New York: brusca correzione per KLA-Tencor
New York: scatto rialzista per KLA-Tencor
Titoli e Indici
KLA
-11,14%
Altre notizie
New York: in forte denaro KLA-Tencor
New York: brusca correzione per KLA-Tencor
New York: in forte denaro KLA-Tencor
New York: in rally KLA-Tencor
New York: pioggia di acquisti su KLA-Tencor
Male Seagate Technology sul mercato azionario di New York
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto