Milano
16:42
46.337
+0,72%
Nasdaq
16:42
25.435
-1,18%
Dow Jones
16:42
49.437
+0,06%
Londra
16:42
10.292
-0,48%
Francoforte
16:42
24.759
-0,15%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 16.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Male Paypal sul mercato azionario di New York
Male Paypal sul mercato azionario di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
03 febbraio 2026 - 16.10
Scende sul mercato la
piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili
, che soffre con un calo del 17,96%.
Condividi
Leggi anche
Paypal scivola in fondo al mercato di New York
Male KLA-Tencor sul mercato azionario di New York
Male Seagate Technology sul mercato azionario di New York
Male Hewlett Packard Enterprise sul mercato azionario di New York
Titoli e Indici
Paypal Holdings
-18,06%
Altre notizie
Male Dollar Tree sul mercato azionario di New York
Male Invitation Homes sul mercato azionario di New York
Crolla PayPal nel premarket dopo trimestre inferiore al consensus
Male LyondellBasell Industries sul mercato azionario di New York
Male Puma sul mercato azionario di Francoforte
Male Fincantieri sul mercato azionario di Piazza Affari
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto