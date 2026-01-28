Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:52
26.066 +0,49%
Dow Jones 20:52
49.008 +0,01%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: pioggia di acquisti su NXP Semiconductors

Grande giornata per la società che produce semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,32%.
