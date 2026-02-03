Milano 16:44
46.309 +0,66%
Nasdaq 16:44
25.425 -1,22%
Dow Jones 16:44
49.398 -0,02%
Londra 16:44
10.288 -0,52%
Francoforte 16:44
24.747 -0,20%

New York: scatto rialzista per Davita

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista Davita, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 21,71%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Davita evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Davita rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Davita ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 139,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 151,1, mentre il primo supporto è stimato a 128,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
