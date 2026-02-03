New York: scatto rialzista per Davita

Davita

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 21,71%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 139,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 151,1, mentre il primo supporto è stimato a 128,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)