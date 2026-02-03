New York: scatto rialzista per Davita

(Teleborsa) - Protagonista Davita
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 21,71%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Davita
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Davita
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Davita
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 139,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 151,1, mentre il primo supporto è stimato a 128,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)