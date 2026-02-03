SILVER del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio
Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 6,38% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'argento suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 66,86 con tetto rappresentato dall'area 104,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,41.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)