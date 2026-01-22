SILVER del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
In forte ribasso il metallo prezioso, che chiude la seduta con un disastroso -1,51%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 95,25. Rischio di eventuale correzione fino al target 90,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 100.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)