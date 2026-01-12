SILVER del 9/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio
Protagonista il metallo prezioso, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 3,81%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 81,97. Rischio di eventuale correzione fino al target 77,18. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 86,76.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)