Milano 16:44
46.911 +1,06%
Nasdaq 16:39
25.127 -0,84%
Dow Jones 16:39
49.601 +0,73%
Londra 16:44
10.457 +1,38%
Francoforte 16:42
24.710 -0,29%

A New York, forte ascesa per Monolithic Power Systems

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monolithic Power Systems più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Monolithic Power Systems è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.230,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.181,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.280.

