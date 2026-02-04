A New York, forte ascesa per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monolithic Power Systems
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Monolithic Power Systems
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.230,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.181,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.280.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)