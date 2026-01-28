Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:50
26.057 +0,45%
Dow Jones 20:50
49.019 +0,03%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

A New York, forte ascesa per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Brilla il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che passa di mano con un aumento del 6,06%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Monolithic Power Systems rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di breve periodo di Monolithic Power Systems mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.185,8 USD. Rischio di discesa fino a 1.123,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.247,9.

