New York: Monolithic Power Systems in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori
, che tratta in perdita del 5,56% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Monolithic Power Systems
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,77%, rispetto a +1,26% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di breve periodo di Monolithic Power Systems
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 982,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 932,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.033,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)