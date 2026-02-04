Milano 12:21
46.822 +0,86%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 12:21
10.418 +1,00%
Francoforte 12:21
24.730 -0,20%

Cambi: euro a 0,9173 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9173 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9173 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```