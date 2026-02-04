Milano 14:38
46.856 +0,94%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:38
10.446 +1,27%
Francoforte 14:38
24.688 -0,38%

Francoforte: andamento rialzista per Freenet
(Teleborsa) - Scambia in profit Freenet, che lievita del 2,00%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Freenet più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Freenet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,11. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
