Francoforte: andamento rialzista per Freenet

(Teleborsa) - Scambia in profit Freenet
, che lievita del 2,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Freenet
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Freenet
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,11. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)