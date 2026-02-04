Milano 14:38
Francoforte: balza in avanti Beiersdorf

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia di prodotti per la cura della persona, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,69%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Beiersdorf evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca che controlla il marchio Nivea rispetto all'indice.


Tecnicamente, Beiersdorf è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 103 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 105,7.

