Francoforte: balza in avanti Beiersdorf

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia di prodotti per la cura della persona
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,69%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Beiersdorf
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca che controlla il marchio Nivea
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Beiersdorf
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 103 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 105,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)