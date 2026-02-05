Milano
13:25
46.392
-0,52%
Nasdaq
4-feb
24.891
0,00%
Dow Jones
4-feb
49.501
+0,53%
Londra
13:25
10.368
-0,33%
Francoforte
13:25
24.499
-0,42%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 13.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: scambi al rialzo per Siemens
Francoforte: scambi al rialzo per Siemens
Migliori e peggiori
,
In breve
05 febbraio 2026 - 13.00
Balza in avanti la
compagnia elettronica tedesca
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens
Siemens scivola in fondo al mercato di Francoforte
Francoforte: balza in avanti Siemens
Francoforte: positiva la giornata per Siemens
Titoli e Indici
Siemens Aktiengesellschaft
+1,36%
Altre notizie
Francoforte: positiva la giornata per Siemens
Francoforte: movimento negativo per Siemens
Francoforte: performance negativa per Siemens
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens
Francoforte: andamento rialzista per Siemens
Francoforte: brillante l'andamento di Siemens
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto