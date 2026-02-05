Milano 13:25
46.392 -0,52%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:25
10.368 -0,33%
Francoforte 13:25
24.499 -0,42%

Francoforte: scambi al rialzo per Siemens

Balza in avanti la compagnia elettronica tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.
