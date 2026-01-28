Milano
12:10
45.120
-0,70%
Nasdaq
27-gen
25.940
0,00%
Dow Jones
27-gen
49.003
-0,83%
Londra
12:10
10.159
-0,48%
Francoforte
12:09
24.841
-0,21%
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 12.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: balza in avanti Daimler Truck Holding
Francoforte: balza in avanti Daimler Truck Holding
Migliori e peggiori
,
In breve
28 gennaio 2026 - 09.50
Punta con decisione al rialzo la performance del
produttore tedesco di camion e autobus
, con una variazione percentuale del 2,96%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: rosso per Daimler Truck Holding
A Francoforte corre Daimler Truck Holding
A Francoforte, forte ascesa per Daimler Truck Holding
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Daimler Truck Holding
Titoli e Indici
Daimler Truck
+2,05%
Altre notizie
Francoforte: andamento rialzista per Daimler Truck Holding
Francoforte: balza in avanti Siemens
Francoforte: balza in avanti Bayer
Francoforte: balza in avanti BMW
Francoforte: balza in avanti RWE
Francoforte: balza in avanti Porsche Automobil Holding
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto