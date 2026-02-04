Milano 9:58
46.699 +0,60%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:58
10.370 +0,54%
24.709 -0,29%

Francoforte: risultato positivo per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: risultato positivo per MTU Aero Engines
Scambia in profit il produttore di motori aeronautici, che lievita del 3,21%.
Condividi
```