Milano 11:33
46.485 -0,32%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:33
10.372 -0,29%
Francoforte 11:33
24.549 -0,22%

Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Boerse

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Boerse
Scambia in profit la società che gestisce la borsa di Francoforte, che lievita del 2,67%.
Condividi
```