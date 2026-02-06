Milano 13:42
45.629 -0,42%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:42
10.325 +0,15%
Francoforte 13:42
24.627 +0,56%

Francoforte: risultato positivo per Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Aurubis
Rialzo marcato per il produttore tedesco di rame, che tratta in utile del 3,33% sui valori precedenti.
Condividi
```