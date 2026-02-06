Milano
13:42
45.629
-0,42%
Nasdaq
5-feb
24.549
0,00%
Dow Jones
5-feb
48.909
-1,20%
Londra
13:42
10.325
+0,15%
Francoforte
13:42
24.627
+0,56%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 13.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: risultato positivo per Aurubis
Francoforte: risultato positivo per Aurubis
Migliori e peggiori
,
In breve
06 febbraio 2026 - 13.00
Rialzo marcato per il
produttore tedesco di rame
, che tratta in utile del 3,33% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: performance negativa per Aurubis
Francoforte: andamento rialzista per Aurubis
Francoforte: positiva la giornata per Aurubis
Francoforte: movimento negativo per Aurubis
Titoli e Indici
Aurubis
+3,21%
Altre notizie
Francoforte: scambi al rialzo per Aurubis
Francoforte: calo per Aurubis
Francoforte: scambi al rialzo per Aurubis
Francoforte: in calo Aurubis
Francoforte: risultato positivo per Aurubis
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aurubis
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto