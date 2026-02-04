L'Oro torna sopra i 5.000 dollari

(Teleborsa) -, dopo le pesanti vendite che la scorsa settimana hanno spinto il mercato a correggere di cirfca mille dollari in poche ore. Una doccia fredda che ha colto di sorpresa i piccoli investitori, ma non certo i professionisti della finanza. Questa settimana, come da rituale èrecupero del metallo prezioso, con il Future in consegna aprile che si è spinto arispetto alla vigilia. Ciò agigorna la performance ad una settimana a -4,57%, mentre la performance ad un mese resta largamente positiva (+17,23%).Il rimbalzo dell'oro era largamente atteso. Osservando gli ultimi(Commitment of Traders) datati 27 gennaio 2026, emerge che ihanno(-31.073) ed(+10.331). Un segnale che indica una certa confidenza degli "addetti ai lavori" verso una. Al contrario, i, che rappresentano la, hannosia long (-43.672) sia short (-4.298) perin vista del fine settimana. Un segnale diIl, soprattutto contro l'euro, in risposta alla, letta dai mercato comedate le posizioni più caute recentemente espresse dal futuro Presidente. Il, mentre perde terreno, scontando, complice la frenata dell'inflazione. Di fronte ad un dollaro più forte, l'oro avrebbe dovuto perdere terreno, ma il mercato ha pressoché ignorato l'effetto cambi.Nonostante la violenta correzione della scorsa settimana, l'oro si conferma une non può che trarre vantaggio dalla situazione di incertezza geopolitica e dalle variabili chiave dell'economia. Minor impatto dovrebbe avere l'inflazione, che tende ormai a valori ritenuti normali, a parte il possibile impatto dei dazi., market analyst dispiega che "i recenti ribassi" possono essere spiegati dalla, che "ha spinto ache hanno comportato un difficile incontro tra domanda e offerta", mentre le vendite "hanno spinto ad, comportandoche hanno spinto a cali molto forti". "Al momento lasu base mensile rimane sorprendentemente", sottolinea l'analista, ipotizzando che "il ritorno sui massimi assoluti intornodollari l’oncia potrebbe risultare un vero e proprio", mentre "l’area deil’oncia potrebbe rappresentare unaper questo mese".