Milano 10:00
46.689 +0,58%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:00
10.371 +0,55%
Francoforte 10:00
24.680 -0,41%

Londra: DCC sale verso 48,92 sterline

Migliori e peggiori
Londra: DCC sale verso 48,92 sterline
(Teleborsa) - Grande giornata per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,14%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che DCC mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,5%, rispetto a +1,51% del principale indice della Borsa di Londra).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DCC. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 48,92 pounds. Primo supporto visto a 47,14. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```