Londra: DCC sale verso 48,92 sterline

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che DCC
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,5%, rispetto a +1,51% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DCC
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 48,92 pounds. Primo supporto visto a 47,14. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)