Milano 13:45
45.648 -0,37%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:45
10.326 +0,16%
Francoforte 13:44
24.622 +0,53%

Londra: scambi negativi per Entain

Si muove verso il basso la società di scommesse sportive e giochi, con una flessione del 3,40%.
