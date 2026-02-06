Milano
13:45
45.648
-0,37%
Nasdaq
5-feb
24.549
0,00%
Dow Jones
5-feb
48.909
-1,20%
Londra
13:45
10.326
+0,16%
Francoforte
13:44
24.622
+0,53%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 14.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi negativi per Entain
Londra: scambi negativi per Entain
Migliori e peggiori
,
In breve
06 febbraio 2026 - 13.00
Si muove verso il basso la
società di scommesse sportive e giochi
, con una flessione del 3,40%.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi negativi per Entain
Londra: rosso per Entain
Londra: andamento negativo per Entain
Londra: scambi negativi per Entain
Titoli e Indici
Entain
-3,27%
Altre notizie
Londra: calo per Entain
Londra: giornata depressa per Entain
Londra: movimento negativo per Entain
Londra: risultato positivo per Entain
Londra: risultato positivo per Entain
Londra: in calo Entain
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto