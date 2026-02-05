Milano 11:35
46.496 -0,30%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:35
10.376 -0,26%
Francoforte 11:35
24.545 -0,24%

Londra: Hikma Pharmaceuticals scende verso 15,28 sterline

Migliori e peggiori, In breve
A picco la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, che presenta un pessimo -4,96%.
