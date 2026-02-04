Milano 10:02
46.696 +0,59%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:02
10.373 +0,57%
Francoforte 10:02
24.690 -0,37%

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Indra
Pressione sulla multinazionale spagnola operante nel settore IT, che tratta con una perdita del 3,35%.
