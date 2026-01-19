Madrid: si concentrano le vendite su Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,32%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dell'mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 59,1 Euro. Rischio di discesa fino a 55,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 62,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)