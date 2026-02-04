Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 20:39
24.897 -1,74%
Dow Jones 20:39
49.390 +0,30%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

New York: balza in avanti Travelers Company

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia di assicurazioni americana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Travelers Company evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big delle polizze assicurative rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 297,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 291. L'equilibrata forza rialzista di Travelers Company è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 303,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
