New York: positiva la giornata per Merck

(Teleborsa) - Avanza la società chimico-farmaceutica
, che guadagna bene, con una variazione del 3,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Merck
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,94%, rispetto a +0,57% dell'indice americano
).
Lo status tecnico di Merck
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 120,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 117,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 124,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)