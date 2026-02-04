Milano 17:35
New York: positiva la giornata per Merck

(Teleborsa) - Avanza la società chimico-farmaceutica, che guadagna bene, con una variazione del 3,36%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Merck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,94%, rispetto a +0,57% dell'indice americano).


Lo status tecnico di Merck è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 120,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 117,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 124,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
