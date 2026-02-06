Milano 13:46
45.654 -0,36%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:46
10.325 +0,15%
Francoforte 13:46
24.621 +0,53%

Parigi: andamento sostenuto per Bouygues

Balza in avanti il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,84%.
