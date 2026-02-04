Milano 10:07
46.650 +0,49%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:07
10.374 +0,58%
Francoforte 10:07
24.680 -0,41%

SILVER del 3/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 7,65% sui valori precedenti.

Lo status tecnico dell'argento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 70,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 108,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 56,44.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
