SILVER del 3/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio
Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 7,65% sui valori precedenti.
Lo status tecnico dell'argento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 70,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 108,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 56,44.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)