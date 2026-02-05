Analisi Tecnica: indice DAX del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio
Chiusura in rosso per il principale indice di Francoforte, che termina la seduta segnando un calo dello 0,72%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il DAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24.342,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 24.830,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 24.081,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)