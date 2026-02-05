Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che gestisce la borsa di Francoforte
, che lievita del 2,67%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Boerse
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 209,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 212,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 206,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)