Milano 11:32
46.476 -0,34%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:32
10.372 -0,29%
Francoforte 11:32
24.558 -0,18%

Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Boerse

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la società che gestisce la borsa di Francoforte, che lievita del 2,67%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Boerse rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 209,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 212,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 206,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
