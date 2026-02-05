Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Boerse

società che gestisce la borsa di Francoforte

DAX

Deutsche Boerse

compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,67%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 209,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 212,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 206,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)