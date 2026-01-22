Milano 11:38
Vola a Francoforte Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che gestisce la borsa di Francoforte, che tratta in rialzo del 3,82%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Boerse più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 215,8 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 218,8. Il peggioramento della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 214,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
