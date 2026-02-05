Londra: performance negativa per SSE

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore inglese di elettricità e gas
, che presenta una flessione del 2,73% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di SSE
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di SSE
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,63 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,08. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)