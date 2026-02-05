Milano 13:27
Londra: performance negativa per SSE

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore inglese di elettricità e gas, che presenta una flessione del 2,73% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di SSE rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di SSE è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,63 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,08. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,18.

Teleborsa
