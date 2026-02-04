Londra: positiva la giornata per SSE

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore inglese di elettricità e gas
, in guadagno del 3,16% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SSE
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, SSE
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,42 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,52. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
