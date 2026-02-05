New York: seduta euforica per Cencora

distributore di prodotti farmaceutici

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante dell'8,26% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 339,4 USD. Prima resistenza a 368,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 321,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)