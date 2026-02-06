Milano 13:43
45.637 -0,40%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:43
10.323 +0,13%
Francoforte 13:43
24.625 +0,55%

Francoforte: seduta euforica per ThyssenKrupp

Rialzo per il produttore di acciaio, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,80%.
