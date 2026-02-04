Milano 16:49
New York: seduta euforica per Enphase Energy
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di tecnologia energetica americana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 35,61%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Enphase Energy rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 52,73 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 48,08. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 45,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
