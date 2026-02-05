Parigi: calo per Engie

(Teleborsa) - Retrocede il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale
, con un ribasso del 2,35%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40
, ad evidenza del fatto che il movimento di Engie
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Tecnicamente, Engie
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,24. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)