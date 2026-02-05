Milano 13:28
Parigi: calo per Engie
(Teleborsa) - Retrocede il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, con un ribasso del 2,35%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Engie subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Tecnicamente, Engie è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,24. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,06.

