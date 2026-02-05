Milano 17:04
45.694 -2,02%
Nasdaq 17:04
24.508 -1,54%
Dow Jones 17:04
48.881 -1,25%
Londra 17:04
10.305 -0,93%
Francoforte 17:04
24.359 -0,99%

Petrolio a 63,22 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,22 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 63,22 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```