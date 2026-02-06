Milano 17:03
45.926 +0,23%
Nasdaq 17:03
24.855 +1,25%
Dow Jones 17:03
49.804 +1,83%
Londra 17:03
10.375 +0,64%
Francoforte 17:03
24.729 +0,97%

A New York, forte ascesa per Nvidia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il chipmaker, che mostra una salita bruciante del 5,49% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Nvidia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società di chip, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 176,7 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 183,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 172,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
