Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 20:01
25.071 -1,79%
Dow Jones 20:01
48.536 -1,67%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: si concentrano le vendite su Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Nvidia
Si muove verso il basso il chipmaker, con una flessione del 3,49%.
Condividi
```