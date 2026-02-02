Francoforte: in calo Aurubis

(Teleborsa) - Sottotono il produttore tedesco di rame
, che passa di mano con un calo del 2,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aurubis
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big europea del rame
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Aurubis
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 158 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 153,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 162,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)