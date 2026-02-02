Milano 13:53
45.871 +0,75%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:53
10.283 +0,59%
Francoforte 13:54
24.735 +0,80%

Francoforte: in calo Aurubis

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Aurubis
(Teleborsa) - Sottotono il produttore tedesco di rame, che passa di mano con un calo del 2,81%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aurubis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big europea del rame rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Aurubis è in rafforzamento con area di resistenza vista a 158 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 153,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 162,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```