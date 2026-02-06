Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

GOLD del 5/02/2026

Finanza
GOLD del 5/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio

Chiusura in profondo rosso per il metallo giallo, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,79%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4.940. Primo supporto visto a 4.636,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4.497,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
