Londra: rosso per Mondi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di carta e imballaggi
, che presenta una flessione del 2,49% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mondi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Mondi
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,866 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,736. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,996.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)