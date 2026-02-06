Milano 10:11
Londra: rosso per Mondi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di carta e imballaggi, che presenta una flessione del 2,49% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mondi, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Mondi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,866 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,736. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,996.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
