Londra: rosso per Mondi

fornitore di carta e imballaggi

FTSE 100

Mondi

Mondi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,49% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,866 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,736. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,996.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)