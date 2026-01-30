Londra: si concentrano le vendite su Mondi

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di carta e imballaggi
, che tratta con una perdita del 2,42%.
La tendenza ad una settimana di Mondi
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 8,502 sterline. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 8,684. L'indebolimento di Mondi
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 8,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)