Milano 9:56
45.417 +0,76%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:56
10.190 +0,18%
24.506 +0,81%

Londra: si concentrano le vendite su Mondi

Migliori e peggiori
Londra: si concentrano le vendite su Mondi
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di carta e imballaggi, che tratta con una perdita del 2,42%.

La tendenza ad una settimana di Mondi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 8,502 sterline. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 8,684. L'indebolimento di Mondi è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 8,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```