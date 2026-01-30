Londra: si concentrano le vendite su Mondi

fornitore di carta e imballaggi

Mondi

FTSE 100

Mondi

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,42%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 8,502 sterline. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 8,684. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 8,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)