Madrid: andamento rialzista per Ferrovial

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti
, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Ferrovial
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,29%, rispetto a +1,62% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrovial
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,81. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 60,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)