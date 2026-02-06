Milano 13:45
Madrid: andamento rialzista per Ferrovial
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Ferrovial mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,29%, rispetto a +1,62% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrovial rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,81. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 60,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
